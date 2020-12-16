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Facebook удалил сотни профилей из иностранного вмешательства: в которые раз причастна РФ

Среда, 16 декабря 2020, 00:29

Социальная сеть Facebook удалила сотни страниц за "неаутентичного поведения", к которым были причастны Россия и Франция. Цель деятельности аккаунтов – влияние на ситуацию в странах Африки и Ближнего Востока.

Источник: блог компании

Детали: Речь идет о трех сети аккаунтов, которые нарушали правила соцсети касательно иностранного или правительственного вмешательства. Последнее считается неаутентичные поведением от имени иностранного или правительственной организации.

Сосредоточились эти сети на странах Северной Африки и Ближнего Востока.

Всего было удалено 84 аккаунтов в Facebook, 6 страниц, 9 групп и 14 аккаунтов в Instagram. Эти страницы вмешивались в дела Центральной Африканской Республики (ЦАР), Мали, Нигерии, Буркина Фасо, Алжира, Кот-д'Ивуара и Чада.

Кроме того, были удалены 63 Facebook-аккаунтов, 29 страниц, 7 групп и 1 Instagram-аккаунт, которые имели российское происхождение. Их сферу интересов составляли Центральная Африканская Республика, Мадагаскар, Камерун, Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Южная Африка и диаспора ЦАР во Франции.

Также Facebook удалил 211 профилей в одноименной соцсети, 126 страниц, 16 групп и 17 Instagram-аккаунт, созданных в России. Последние нарушали правила соцсети касательно Ливии, Судана и Сирии.

Напомним:

  • Ранее социальная сеть Facebook сообщила об удалении ряда учетных записей, связанных с российской "фабрикой троллей", участием в иностранных кампаниях воздействия.

Украинская правда
Темы: соцсетиРосcияФранция


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