Лідер республіканців у Сенаті визнав перемогу Байдена

Лідер більшості у Сенаті Конгресу США Мітч Макконнелл офіційно визнав перемогу кандидата від демократів Джо Байдена на президентських виборах та закликав своїх колег не заперечувати проти результатів волевиявлення.

Джерело: Reuters, "Укрінформ"

Пряма мова: "Колегія виборників сказала своє слово. Тож сьогодні я хочу привітати новообраного президента Джо Байдена".

Деталі: Разом із своїми заступниками він закликав інших республіканців у Сенаті не приєднуватись до їх однопартійців у Палаті представників, які можуть заперечувати проти результатів президентських виборів. Мова йде про 6 січня, коли Конгрес збереться для ратифікації рішення про результати виборів.

Нагадаємо: