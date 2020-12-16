Лідер республіканців у Сенаті визнав перемогу Байдена
Середа, 16 грудня 2020, 02:18
Лідер більшості у Сенаті Конгресу США Мітч Макконнелл офіційно визнав перемогу кандидата від демократів Джо Байдена на президентських виборах та закликав своїх колег не заперечувати проти результатів волевиявлення.
Пряма мова: "Колегія виборників сказала своє слово. Тож сьогодні я хочу привітати новообраного президента Джо Байдена".
Деталі: Разом із своїми заступниками він закликав інших республіканців у Сенаті не приєднуватись до їх однопартійців у Палаті представників, які можуть заперечувати проти результатів президентських виборів. Мова йде про 6 січня, коли Конгрес збереться для ратифікації рішення про результати виборів.
Нагадаємо:
- Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден виграв голосування Колегії виборників, отримавши понад 270 необхідних голосів. Наступний етап – інавгурація.
Українська правда