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Лидер республиканцев в Сенате признал победу Байдена

Среда, 16 декабря 2020, 02:18

Лидер большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл официально признал победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах и призвал своих коллег не возражать против результатов волеизъявления.

Источник: Reuters, "Укринформ"

Прямая речь: "Коллегия выборщиков сказала свое слово. Поэтому сегодня я хочу поздравить новоизбранного президента Джо Байдена".

Детали: Вместе со своими заместителями он призвал других республиканцев в Сенате не присоединяться к их однопартийцам в Палате представителей, которые могут возражать против результатов президентских выборов. Речь идет о 6 января, когда Конгресс соберется для ратификации решения о результатах выборов.

Напомним: 

  • Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден выиграл голосование Коллегии выборщиков, получив более 270 необходимых голосов. Следующий этап – инаугурация.

Украинская правда
Темы: СШАвиборы


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