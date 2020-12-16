Лидер республиканцев в Сенате признал победу Байдена

Лидер большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл официально признал победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах и призвал своих коллег не возражать против результатов волеизъявления.

Источник: Reuters, "Укринформ"

Прямая речь: "Коллегия выборщиков сказала свое слово. Поэтому сегодня я хочу поздравить новоизбранного президента Джо Байдена".

Детали: Вместе со своими заместителями он призвал других республиканцев в Сенате не присоединяться к их однопартийцам в Палате представителей, которые могут возражать против результатов президентских выборов. Речь идет о 6 января, когда Конгресс соберется для ратификации решения о результатах выборов.

Напомним: