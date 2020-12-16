Лидер республиканцев в Сенате признал победу Байдена
Среда, 16 декабря 2020, 02:18
Лидер большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл официально признал победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах и призвал своих коллег не возражать против результатов волеизъявления.
Источник: Reuters, "Укринформ"
Прямая речь: "Коллегия выборщиков сказала свое слово. Поэтому сегодня я хочу поздравить новоизбранного президента Джо Байдена".
Детали: Вместе со своими заместителями он призвал других республиканцев в Сенате не присоединяться к их однопартийцам в Палате представителей, которые могут возражать против результатов президентских выборов. Речь идет о 6 января, когда Конгресс соберется для ратификации решения о результатах выборов.
Напомним:
- Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден выиграл голосование Коллегии выборщиков, получив более 270 необходимых голосов. Следующий этап – инаугурация.
Украинская правда