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Пандемія: США, Бразилія та Туреччина виявили найбільше хворих за добу

Середа, 16 грудня 2020, 05:41

За минулу добу від ускладнень коронавірусу померли 12 635 хворих, підтвердили COVID-19 у 587 тисяч осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Близько третини нових випадків захворювання виявили у США. Окрім того, котрий день поспіль до топ-країн за поширенням коронавірусу входить Туреччина. Там за минулу добу зареєстрували понад 32 тисячі інфікувань. Бразилія традиційно також не залишає перші місця у рейтингу захворюваності.

Більше 20 тисяч хворих зафіксували у Росії, Індії та Німеччині. 

Україна тримає 12 позицію серед країн світу за кількістю нових хворих станом на 14 грудня. Також наша держава далеко не відійшла і за числом смертей за вказаний період – 13 місце у світі. 

 

За час пандемії змогли подолати коронавірус 51,8 мільйона хворих, наразі лікуються – 20,3 мільйона осіб. Стали жертвами COVID-19 вже 1 мільйон 641 тисяча осіб. 

Знати більше: COVID-19 в Україна та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: 

  • 8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 14 грудня, при цьому одужали 16 150 осіб, у лікарні потрапили 1 479 осіб, померли 233 пацієнти.

Українська правда
Теми: коронавірус


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