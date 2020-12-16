Пандемия: США, Бразилия и Турция обнаружили больше всего больных за сутки

За минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли 12 635 больных, подтвердили COVID-19 у 587 тысяч человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Около трети новых случаев заболевания обнаружили в США. Кроме того, который день подряд в топ-стран по распространению коронавируса входит Турция. Там за минувшие сутки зарегистрировали более 32 тысяч заражений. Бразилия традиционно также не оставляет первые места в рейтинге заболеваемости.

Более 20 тысяч больных зафиксировали в России, Индии и Германии.

Украина держит 12 позицию среди стран мира по количеству новых больных по состоянию на 14 декабря. Также наше государство далеко не отошло и по числу смертей за указанный период – 13 место в мире.

За время пандемии смогли преодолеть коронавирус 51,8 миллиона больных, лечатся – 20,3 миллиона человек. Стали жертвами COVID-19 уже 1 миллион 641 тысяча человек.

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Напомним: