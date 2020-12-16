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Окупанти не перестають порушувати домовленості, але втрат немає – ООС

Середа, 16 грудня 2020, 07:35

15 грудня збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню. Незважаючи на обстріли, українська армія втрат не зазнала.  

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Так, у передмісті Авдіївки зафіксували найбільше обстрілів – чотири. Найманці використовували автоматичні станкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.  

Поблизу Опитного та Водяного, що на Приазов’ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Окрім того, біля Шумів зафіксовано два порушення припинення вогню. На цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, і стрілецьку зброю.

"Вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", – запевнили у штабі. 

Від початку поточної доби, 16 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Провокація противника не становила загрози для наших воїнів, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат та поранень – немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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