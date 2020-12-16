Оккупанты не перестают нарушать договоренности, но потерь нет – ООС

15 декабря вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Несмотря на обстрелы, украинская армия потерь не понесла.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, в пригороде Авдеевки зафиксировали больше всего обстрелов – четыре. Наемники использовали автоматические станковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Вблизи Опытного и Водяного, что на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, у Шумов зафиксировано два нарушения прекращения огня. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие.

"Огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не несли угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – заверили в штабе.

С начала текущих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений – нет.