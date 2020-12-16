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Нардеп, який став мером Покровська, склав мандат 

Середа, 16 грудня 2020, 11:21

Позафракційний народний депутат із Донецької області Руслан Требушкін склав повноваження парламентаря. 

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: Рішення Требушкіна покинути Верховну Раду підтримали 327 народних депутатів. 

Требушкін зазначив, що для нього це буде вже третя каденція – і запросив нардепів "у гості" до громади. 

У 2019 році Руслана Требушкіна в 50-му одномандатному виборчому окрузі на Донеччині висувала в парламент партія "Опозиційний блок", однак тепер він не входить до жодної фракції. 

Требушкін був членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На початку листопада Центральна виборча комісія оголосила Руслана Требушкіна переможцем місцевих виборів у Покровську, він очолить там об'єднану територіальну громаду.

Теми: Верховна Рада


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