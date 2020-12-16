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Нардеп, который стал мэром Покровска, сложил мандат

Среда, 16 декабря 2020, 10:21
Нардеп, который стал мэром Покровска, сложил мандат

Внефракционный народный депутат из Донецкой области Руслан Требушкин сложил полномочия парламентария.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: Решение Требушкина покинуть Верховную Раду поддержали 327 народных депутатов.

Требушкин отметил, что для него это будет уже третья каденция, – и пригласил нардепов "в гости" к общине.

В 2019 году Руслана Требушкина в 50-м одномандатном избирательном округе Донецкой области выдвигала в парламент партия "Оппозиционный блок", однако теперь он не входит ни в одну фракцию.

Требушкин был членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В начале ноября Центральная избирательная комиссия объявила Руслана Требушкина победителем местных выборов в Покровске, он возглавит там объединенную территориальную общину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
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