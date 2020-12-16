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Рада дозволила держслужбовцям залишатися на посаді до 70-річного віку

Середа, 16 грудня 2020, 10:53
Рада дозволила держслужбовцям залишатися на посаді до 70-річного віку

Верховна Рада ухвалила закон, яким знімається вікове обмеження в 65 років для роботи на державній службі.

Джерело: трансляція засідання парламенту 16 грудня

Деталі: За ухвалення законопроєкту №4096 проголосували 300 нардепів.

Згідно зі змінами із закону "Про державну службу" виключено норму про те, що на держслужбі не може працювати людина, яка досягла 65-річного віку.

У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.

Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Згідно з внесеною під час засідання правкою, закон поширюється і на службовців місцевого самоврядування.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: держслужбапенсіїВерховна Радазаконодавство
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