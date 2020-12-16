Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада разрешила госслужащим оставаться в должности до 70-летнего возраста

Среда, 16 декабря 2020, 10:53
Рада разрешила госслужащим оставаться в должности до 70-летнего возраста

Верховная Рада приняла закон, которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.

Источник: трансляция заседания парламента 16 декабря в

Детали: За принятие законопроекта №4096 проголосовали 300 нардепов.

Согласно изменениям из закона "О государственной службе" исключена норма о том, что на госслужбе не может работать человек, достигший 65-летнего возраста.

В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.

Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Согласно внесенной во время заседания правкой, закон распространяется и на служащих местного самоуправления.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: госслужбапенсииВерховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
госслужба
Кого брать в госслужащие и как менять систему власти?
Инфраструктура доверия: как руководителю построить систему предотвращения коррупции в организации
Пограничники разъяснили, в каком случае мужчины-чиновники могут ехать к детям за границу
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: