Рада разрешила госслужащим оставаться в должности до 70-летнего возраста

Верховная Рада приняла закон, которым снимается возрастное ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.

Источник: трансляция заседания парламента 16 декабря в

Детали: За принятие законопроекта №4096 проголосовали 300 нардепов.

Согласно изменениям из закона "О государственной службе" исключена норма о том, что на госслужбе не может работать человек, достигший 65-летнего возраста.

В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.

Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Согласно внесенной во время заседания правкой, закон распространяется и на служащих местного самоуправления.