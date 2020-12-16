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У Києві стрибок хворих на COVID, 21 людина померла

Середа, 16 грудня 2020, 11:23
У Києві стрибок хворих на COVID, 21 людина померла
Фото КМДА

За добу 15 грудня у столиці лабораторно підтвердили 1858 нових випадків захворювання на коронавірус, що на 299 осіб більше, ніж за попередню добу, 21 людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 16 грудня

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили 1858 хворих на коронавірус. Померла 21 людина".

Деталі: Серед нових хворих 1 001 жінка віком від 18 до 91 року, 716 чоловіків віком від 18 до 94 років, 71 дівчинка від 12 днів до 17 років і 70 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 70 медиків.

52 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (593), Дніпровському (260) та в Солом'янському (161) районах.

Кличко також додав, що столиця наразі перша за рівнем тестування на коронавірус – понад 320 тестів на 100 000 населення.

Від початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 268 000 зразків біоматеріалу методом ПЛР. А на виявлення антитіл – ІФА-тестів – зробили понад 91 500.

Станом на 16 грудня у столиці уже 95 160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Помер 1631 хворий. Подолали вірус 29 897 мешканців столиці, з них 347 за минулу добу.

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Передісторія: 

  • За добу 14 грудня у столиці лабораторно підтвердили 1559 нових випадків захворювання на коронавірус, 13 хворих померли.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірусжертви
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