В Киеве скачок больных COVID, 21 человек умер

За сутки 15 декабря в столице лабораторно подтвердили 1858 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 299 человек больше, чем за предыдущие сутки, 21 человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 16 декабря

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1858 больных коронавирусом. Умер 21 человек".

Детали: Среди новых больных 1001 женщина в возрасте от 18 до 91 года, 716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 71 девочка от 12 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 70 медиков.

52 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (593), Днепровском (260) и в Соломенском (161) районах.

Кличко также добавил, что столица сейчас первая по уровню тестирование на коронавирус – более 320 тестов на 100 000 населения.

С начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 268 000 образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител – ИФА-тестов – сделали более 91 500.

По состоянию на 16 декабря в столице уже 95 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умер 1631 больной. Преодолели вирус 29 897 жителей столицы, из них 347 за минувшие сутки.

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