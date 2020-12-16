Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве скачок больных COVID, 21 человек умер

Среда, 16 декабря 2020, 11:23
В Киеве скачок больных COVID, 21 человек умер
Фото КГГА

За сутки 15 декабря в столице лабораторно подтвердили 1858 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 299 человек больше, чем за предыдущие сутки, 21 человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 16 декабря

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1858 больных коронавирусом. Умер 21 человек".

Детали: Среди новых больных 1001 женщина в возрасте от 18 до 91 года, 716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 71 девочка от 12 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 70 медиков.

52 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (593), Днепровском (260) и в Соломенском (161) районах.

Кличко также добавил, что столица сейчас первая по уровню тестирование на коронавирус – более 320 тестов на 100 000 населения.

С начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 268 000 образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител – ИФА-тестов – сделали более 91 500.

По состоянию на 16 декабря в столице уже 95 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умер 1631 больной. Преодолели вирус 29 897 жителей столицы, из них 347 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

  • За сутки 14 декабря в столице лабораторно подтвердили 1559 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 больных умерли.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирусжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Киев
ПВО уничтожила все "Шахэды", которые двигались на Киев – КМВА
КГВА: В Киеве тревога была связана с угрозой вражеских ударных БпЛА
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли тревогу
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: