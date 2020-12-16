"Электронный суд" будут запускать частями: Рада разрешила

Верховная Рада поддержала проект закона о поэтапном внедрении Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Источник: голосование за проект закона №3985 в Верховной Раде 16 декабря

Детали: За то, чтобы 15 подсистем Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) запускали поэтапно, проголосовали 250 народных депутатов.

Во время обсуждения отмечалось, что полная готовность системы – это дело нескольких лет при наличии достаточного финансирования. Сейчас некоторые подсистемы уже почти готовы к эксплуатации, а некоторые находятся только на этапе разработки, поэтому предлагается вводить ЕСИТС в эксплуатацию частями.

Некоторые из нардепов высказывал мнение, что это приведет к затягиванию с цифровизацией работы судебной системы.

Как отмечается в пояснительной записке, Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему создавали для формирования единого информационного пространства для органов и учреждений системы правосудия, межведомственного обращения информации, обмена ею, обеспечения максимальной прозрачности и открытости системы правосудия для общества, ускорения рассмотрения судебных дел и производств, автоматизации работы, перехода на электронные версии документов в судебном производстве, оцифровки судебных архивов и тому подобное.

ЕСИТС призвана повысить эффективность судебных органов путем внедрения современных технологий в их повседневной деятельности и упростить коммуникацию участников судебных процессов и их представителей с судебными органами.

ЕСИТС должна действовать в судах, Высшем совете правосудия, Совете судей, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, на предприятиях, принадлежащих к сфере правосудия, Национальной школе судей Украины.

Единая судебная информационно-телекоммуникационная система должна была заработать давно, однако этому помешал ряд факторов, в частности неготовность всего объема модулей (подсистем) ЕСИТС к полноценному, стабильному функционированию.

Введение ЕСИТС в начале 2019 года в состоянии готовности, которое было на то время, по оценкам Высшего совета правосудия и отдельных экспертов привело бы к противоположным результатам, чем те, ради которых эту систему создают.

По мнению авторов законопроекта, он позволит начать использование подсистем и модулей ЕСИТС, которые находятся на финальном этапе разработки, не дожидаясь готовности других подсистем, разработка которых находится на начальном этапе. А это будет способствовать комплексной подготовке к началу функционирования системы.

Кроме того, после введения в действие подсистемы ЕСИТС "Электронный суд" у суда будет возможность в электронном виде направлять сторонам документы, что позволит экономить средства государства и участников дел.

Справка: Объявление о создании Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы было опубликовано в "Голосе Украины" 1 декабря 2018 года, исследовательская эксплуатация системы должна была начаться с 1 марта 2019 года в составе восьми подсистем (модулей).

Общая подсистема ЕСИТС состоит из 6 модулей: Электронный кабинет, портал "Судебная власть Украины", Единый государственный реестр судебных решений, Единый государственный реестр исполнительных документов, "Открытые наборы данных" и "Автоматизированная взаимодействие с другими автоматизированными системами".

Единая подсистема электронного делопроизводства судов, органов и учреждений системы правосудия состоит из 5 модулей: Электронный суд, Электронное делопроизводство, "Автоматизированное распределение" судебных дел между судьями, "Электронный архив" "Судебная статистика".

Единая подсистема управления финансово-хозяйственными процессами состоит из двух модулей: "Управление персоналом, финансовым и бухгалтерским учетом" и "Управление финансово-хозяйственной деятельностью".

Кроме того, подсистемами ЕСИТС должны стать Единственный контакт-центр судебной власти Украины и Комплексная система защиты информации.