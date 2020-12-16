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Збиття літака МАУ: у Канаді заявили, що Іран не може "розслідувати сам себе"

Середа, 16 грудня 2020, 14:49

У Канаді вийшла спеціальна доповідь про ситуацію з розслідуванням обставин загибелі рейсу PS752 МАУ, що був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє СВС.

74-сторінковий звіт підготував спеціальний радник прем’єр-міністра Канади щодо розслідування загибелі рейсу МАУ PS752 Ральф Гуддейл. Прем'єр Джастін Трюдо у березні доручив йому фактично координацію дій Канади у реагуванні на катастрофу.

У звіті Гуддейл наголошує, що Іран не має надалі бути відповідальним за розслідування, оскільки саме іранські військові збили літак. "Сторона, яка відповідальна за цю ситуацію, розслідує свої власні дії. Це не викликає довіри", - пише Гуддейл. 

Він зазначає, що відомі обставини загибелі літака вказують на "некомпетентність і легковажне ставлення до життів невинних людей".

За його словами, попри те, що міжнародні процедури визначають відповідальним за розслідування ту країну, де сталася авіакатастрофа, це створює конфлікт інтересів у таких ситуаціях, як з Іраном - коли до інциденту причетні військові, і в такому разі немає запобіжників, які б гарантували неупередженість та легітимність розслідування. 

Гуддейл зазначає, що іранська сторона не поспішає відповідати на низку питань Канади, зокрема - чому повітряний простір не закрили, якщо іранські військові запускали снаряди по американських позиціях. 

"Багато ключових деталей цієї жахливої події досі не відомі ні Канаді, ні іншим країнам з координаційної групи… Іран не здіснив своїх розслідувань у справді незалежний, об’єктивний і прозорий спосіб, і ми досі не маємо відповідей на критичні запитання", - наголошує він, нагадуючи, що спершу офіційний Тегеран взагалі заперечував, що літак було збито. 

Гуддейл вказує і на те, що Іран понад півроку затягував розшифрування чорних скриньок, тоді як це мало би робитися невідкладно, згідно з міжнародними конвенціями. 

Крім того, наголошує він, Іран відмовив Канаді у проханні стати акредитованим представником у розслідуванні, що дозволило б більший доступ до інформації. 

Так само, пише Гуддейл, досі не відомі посади та імена тих шести осіб, проти яких Іран нібито відкрив провадження у зв’язку зі збиттям літака, як і будь-які інші деталі щодо звинувачень і руху справи.

Гуддейл підсумовує, що міжнародна координаційна група - всі держави, громадяни яких були у загиблому літаку - продовжить тиснути на Іран, вимагаючи відповідей і компенсацій.  

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. 

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. 138 з них були або громадянами Канади, або мали зв’язки з Канадою.  

Теми: катастрофа МАУ в ІраніКанада
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