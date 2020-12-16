Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Канаде вышел критический отчет по расследованию Ираном обстоятельств сбивания самолета МАУ

Среда, 16 декабря 2020, 14:49

В Канаде вышел специальный доклад о ситуации с расследованием обстоятельств гибели рейса PS752 МАУ, который был сбит иранскими военными 8 января 2020 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает СВС.

74-страничный отчет подготовил специальный советник премьер-министра Канады по расследованию гибели рейса МАУ PS752 Ральф Гуддейл.

В отчете он отмечает, что Иран не должен в дальнейшем быть ответственным за расследование, поскольку именно иранские военные сбили самолет. "Сторона, ответственная за эту ситуацию, расследует свои собственные действия. Это не вызывает доверия", - пишет Гуддейл.

Он отмечает, что известные обстоятельства гибели самолета указывают на "некомпетентность и легкомысленное пренебрежение жизнями невинных людей".

По его словам, несмотря на то, что международные процедуры определяют ответственным за расследование ту страну, где произошла авиакатастрофа, это создает конфликт интересов в таких ситуациях, как с Ираном - когда к инциденту причастны военные, и в таком случае нет предохранителей, которые бы гарантировали беспристрастность и легитимность расследования.

Гуддейл отмечает, что иранская сторона не спешит отвечать на ряд вопросов Канады, в частности - почему воздушное пространство не закрыли, если иранские военные запускали снаряды по американским позициям.

"Многие ключевые детали этого ужасного события до сих пор не известны ни Канаде, ни другим странам с координационной группы... Иран не совершил своих расследований действительно независимым, объективным и прозрачным способом, и мы до сих пор нет ответов на критические вопросы", - отмечает он, напоминая, что сначала официальный Тегеран вообще отрицал, что самолет был сбит.

Гуддейл указывает и на то, что Иран более полугода затягивал расшифровки черных ящиков, тогда как это должно было делаться безотлагательно, в соответствии с международными конвенциями.

Кроме того, отмечает он, Иран отказал Канаде в просьбе стать аккредитованным представителем в расследовании, что позволило бы больший доступ к информации.

Так же, пишет Гуддейл, до сих пор не известны должности и имена шести человек, против которых Иран якобы открыл производство в связи со сбитием самолета, как и любые другие детали относительно обвинений и движения дела.

Гуддейл заключает, что международная координационная группа - все государства, граждане которых были в погибшем самолете, - продолжит оказывать давление на Иран, требуя ответов и компенсаций.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. 138 из них были или гражданами Канады, или имели связи с Канадой.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеКанада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
катастрофа МАУ в Иране
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Иран приговорил 10 военных к заключению за сбитый самолет МАУ в 2020 году
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства требуют согласия Ирана на арбитраж
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: