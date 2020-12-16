В Канаде вышел критический отчет по расследованию Ираном обстоятельств сбивания самолета МАУ

В Канаде вышел специальный доклад о ситуации с расследованием обстоятельств гибели рейса PS752 МАУ, который был сбит иранскими военными 8 января 2020 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает СВС.

74-страничный отчет подготовил специальный советник премьер-министра Канады по расследованию гибели рейса МАУ PS752 Ральф Гуддейл.

В отчете он отмечает, что Иран не должен в дальнейшем быть ответственным за расследование, поскольку именно иранские военные сбили самолет. "Сторона, ответственная за эту ситуацию, расследует свои собственные действия. Это не вызывает доверия", - пишет Гуддейл.

Он отмечает, что известные обстоятельства гибели самолета указывают на "некомпетентность и легкомысленное пренебрежение жизнями невинных людей".

По его словам, несмотря на то, что международные процедуры определяют ответственным за расследование ту страну, где произошла авиакатастрофа, это создает конфликт интересов в таких ситуациях, как с Ираном - когда к инциденту причастны военные, и в таком случае нет предохранителей, которые бы гарантировали беспристрастность и легитимность расследования.

Гуддейл отмечает, что иранская сторона не спешит отвечать на ряд вопросов Канады, в частности - почему воздушное пространство не закрыли, если иранские военные запускали снаряды по американским позициям.

"Многие ключевые детали этого ужасного события до сих пор не известны ни Канаде, ни другим странам с координационной группы... Иран не совершил своих расследований действительно независимым, объективным и прозрачным способом, и мы до сих пор нет ответов на критические вопросы", - отмечает он, напоминая, что сначала официальный Тегеран вообще отрицал, что самолет был сбит.

Гуддейл указывает и на то, что Иран более полугода затягивал расшифровки черных ящиков, тогда как это должно было делаться безотлагательно, в соответствии с международными конвенциями.

Кроме того, отмечает он, Иран отказал Канаде в просьбе стать аккредитованным представителем в расследовании, что позволило бы больший доступ к информации.

Так же, пишет Гуддейл, до сих пор не известны должности и имена шести человек, против которых Иран якобы открыл производство в связи со сбитием самолета, как и любые другие детали относительно обвинений и движения дела.

Гуддейл заключает, что международная координационная группа - все государства, граждане которых были в погибшем самолете, - продолжит оказывать давление на Иран, требуя ответов и компенсаций.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. 138 из них были или гражданами Канады, или имели связи с Канадой.