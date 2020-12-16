На Різдво й Новий рік українці матимуть три довгих вікенди

У зв’язку з різдвяно-новорічними святами українці матимуть три вихідних дні поспіль у кінці грудня і два довгих вікенди на початку січня.

Джерело: рішення та рекомендації уряду, календар

Деталі: У п'ятницю 25 грудня християни святкують Різдво Христове за григоріанським календарем – цей день вже вчетверте буде вихідним в Україні, а робочий день напередодні пропонують зробити коротким.

Новорічна ніч передуватиме п'ятниці, а перший день нового 2021 року теж буде вихідним, тож українці зможуть відпочити три дні поспіль, із 1-го до 3-го січня.

7 січня християни східного обряду святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем. Це буде четвер, робочий день напередодн, перед Святвечором, рекомендовано скоротити, а роботу з п'ятниці 8 січня перенести на суботу 16 січня.

Таким чином, багато українців матимуть чотири вихідних поспіль 7-10 січня.

При цьому з 8 до 24 січня в Україні діятиме посилений карантин, під час якого працюватиме транспорт, продуктові магазини й аптеки, а також установи, які забезпечують життєдіяльність країни, але не працюватимуть школи й "виші", сфера розваг та дозвілля.

Формально в січні 2021 року буде 19 робочих та 12 вихідних днів.