На Рождество и Новый год у украинцев будет три длинных уикенда

В связи с рождественско-новогодними праздниками у украинцев будет три выходных дня подряд в конце декабря и два длинных уикенда в начале января.

Источник: решения и рекомендации правительства, календарь

Детали: В пятницу 25 декабря христиане празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю – это день уже в четвертый раз будет выходным в Украине, а рабочий день накануне предлагают сделать коротким.

Новогодняя ночь будет предшествовать пятнице, а первый день нового 2021 тоже будет выходным, поэтому украинцы смогут отдохнуть три дня подряд, с 1-го по 3-е января.

7 января христиане восточного обряда будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю. Это будет четверг, рабочий день накануне, перед Сочельником, рекомендовано сократить, а работу с пятницы 8 января перенести на субботу 16 января.

Таким образом, у многих украинцев будет четыре выходных подряд 7-10 января.

При этом с 8 до 24 января в Украине будет действовать усиленный карантин, во время которого будет работать транспорт, продуктовые магазины и аптеки, а также учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность страны, но не будут работать школы и вузы, сфера развлечений и досуга.

Формально в январе 2021 года будет 19 рабочих и 12 выходных дней.