В Україні з’явився політик, якому довіряють більше ніж Зеленському

Рівень довіри до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова вперше перевищив довіру до президента Володимира Зеленського.

Джерело: опитування Центру Разумкова проведене з 4 по 9 грудня

Дослівно: "Більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику.

Дещо частіше порівняно з іншими політиками довіра висловлюється Дмитру Разумкову (йому довіряють 35% опитаних, однак не довіряють — 52%), Віталію Кличку (відповідно 30% і 59,5%) та Володимиру Зеленському (відповідно 30% і 64%).

При цьому вперше рівень довіри до Голови Верховної Ради Д. Разумкова перевищив довіру до Президента В. Зеленського".

Деталі: Найгірший баланс довіри-недовіри у Олега Ляшка (довіряють 12% і не довіряють 81%), Міхаїла Сааакашвілі (відповідно 14% і 76%) і Віктора Медведчука (відповідно 16% і 77,5%).

Деталі: Дослідження проводилося методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.