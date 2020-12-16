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В Украине появился политик, которому доверяют больше чем Зеленскому

Среда, 16 декабря 2020, 17:14

Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: опрос Центра Разумкова проведеный с 4 по 9 декабря

Дословно: "Большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлено в опроснике.

Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Дмитрию Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют - 52%), Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и Владимиру Зеленскому (соответственно 30% и 64%).

При этом впервые уровень доверия к председателю Верховной Рады Д. Разумкова превысил доверие к президенту В. Зеленского".

Детали: Худший баланс доверия-недоверия у Олега Ляшко (доверяют 12% и не доверяют 81%), Михаила Сааакашвили (соответственно 14% и 76%) и Виктора Медведчука (соответственно 16% и 77,5%).

Детали: Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийРазумков Дмитрийрейтинг


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