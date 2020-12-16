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З опівночі противник на Донбасі двічі відкривав вогонь із гранатометів

Середа, 16 грудня 2020, 18:09

Протягом поточної доби 16 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: Так, на початку доби, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Для провокації ворог здійснив по кілька пострілів зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Таку ж зброю противник використав і в районі населеного пункту Шуми.

Зазначається, що сили ООС вогонь у відповідь не відкривали, оскільки постріли окупантів були неприцільними. Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

Поза тим повідомляється, що у середу сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 74 вибухонебезпечних предмети.

Українська правда
Теми: ООСвійна


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