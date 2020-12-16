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С полуночи противник на Донбассе дважды открывал огонь из гранатометов

Среда, 16 декабря 2020, 18:09

С начала текущих суток 16 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: Так, в начале суток, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Для провокации враг произвел по несколько выстрелов из станковых и ручных противотанковых гранатометов. Такое же оружие противник использовал и в районе населенного пункта Шумы.

Отмечается, что силы ООС огонь не открывали, поскольку выстрелы оккупантов были неприцельными. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Помимо того сообщается, что в среду саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 74 взрывоопасных предмета.

Украинская правда
Темы: ООСвойна


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