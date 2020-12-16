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США заявили, що Росія випробовує новий тип протисупутникових ракет

Середа, 16 грудня 2020, 17:12
США заявили, що Росія випробовує новий тип протисупутникових ракет

Командування міноборони США заявило, що Росія провела випробування протисупутникової ракети.  

Джерело: Сайт Космічного командування Міністерства оборони США

Деталі: Командувач Космічним командуванням США Джеймс Дікінсон заявив, що попри заяви Росії, вона продовжує "озброювати космос", розробляючи нові види протисупутникового озброєння, що може базуватися як на землі, так і в космосі.

У США вважають, що це створює загрози для них і дружніх їм країнам.

У заяві також зазначено, що Росія продемонструвала два абсолютно різних типи космічної зброї.

Перший тип - це система, здатна знищувати супутники на низькій навколоземній орбіті, яку в Росії неодноразово випробовували. Застосування такої зброї, вказують у США, може призвести до значного засмічення, що загрожуватиме комерційним супутникам. 

Другий тип - це орбітальна протисупутникова система космічної зброї, яка випробовували на орбіті в 2017 і 2020 роках.

Крім того, в США згадують як у березні 2018 року президент РФ Володимир Путін оголосив про розробку наземної лазерної системи для використання Російськими космічними силами, які російські військові визнали "бойовою лазерною системою".

Командувач США заявив, що "Росія зробила космос областю бойових дій, випробувавши космічну та наземну зброю, призначену для націлювання та знищення супутників".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіязброякосмос
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