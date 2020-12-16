Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США заявили, що Росія випробовує новий тип протисупутникових ракет

Середа, 16 грудня 2020, 18:12

Командування міноборони США заявило, що Росія провела випробування протисупутникової ракети.  

Джерело: Сайт Космічного командування Міністерства оборони США

Деталі: Командувач Космічним командуванням США Джеймс Дікінсон заявив, що попри заяви Росії, вона продовжує "озброювати космос", розробляючи нові види протисупутникового озброєння, що може базуватися як на землі, так і в космосі.

У США вважають, що це створює загрози для них і дружніх їм країнам.

У заяві також зазначено, що Росія продемонструвала два абсолютно різних типи космічної зброї.

Перший тип - це система, здатна знищувати супутники на низькій навколоземній орбіті, яку в Росії неодноразово випробовували. Застосування такої зброї, вказують у США, може призвести до значного засмічення, що загрожуватиме комерційним супутникам. 

Другий тип - це орбітальна протисупутникова система космічної зброї, яка випробовували на орбіті в 2017 і 2020 роках.

Крім того, в США згадують як у березні 2018 року президент РФ Володимир Путін оголосив про розробку наземної лазерної системи для використання Російськими космічними силами, які російські військові визнали "бойовою лазерною системою".

Командувач США заявив, що "Росія зробила космос областю бойових дій, випробувавши космічну та наземну зброю, призначену для націлювання та знищення супутників".

Теми: СШАРосіязброякосмос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоКомпанії, дотичні до Медведчука і Козака, будують дорогу між Росією і Китаєм – "Схеми"

Новини 17 грудня: смерть Кернеса, призначення в Кабміні

Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення – Bloomberg

НАБУ прийшло з обшуками в Мінкульт

Рада призначила Шкарлета на посаду міністра освіти України

Рада провалила призначення Вітренка міністром енергетики

Усі новини...
США
У США затвердили першого за 12 років свого посла в Білорусі
Віцепрезидент США буде вакцинуватись від COVID-19 публічно – CNN
Лідер республіканців у Сенаті визнав перемогу Байдена
Останні новини
06:07
МВС Білорусі та Росгвардія уклали угоду про співпрацю
05:01
COVID-19: світ встановив новий абсолютний рекорд з кількості заражень за добу 
03:59
Вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження у США
03:03
ОновленоУ Харкові оголосили жалобу
02:22
ФотоОстанній (26-й) запуск SpaceX у 2020 році заплановано на 18 грудня
01:18
Три штати США зазнали кібератаки з боку росіян – Bloomberg
00:18
За добу в Європі майже чверть мільйона випадків COVID
23:55
"Я не причетний": Трамп про можливе переслідування сина Байдена
23:28
Голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
22:44
Зеленський започаткував соцпроєкт, щоб заохотити українців більше рухатися
Усі новини...