США заявили, что Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет
Командование минобороны США заявило, что Россия провела испытания противоспутникового ракеты.
Источник: Сайт Космического командования Министерства обороны США
Детали: Командующий Космическим командованием США Джеймс Дикинсон заявил, что несмотря на заявления России, она продолжает "вооружать космос", разрабатывая новые виды противоспутникового вооружения, которое может базироваться как на земле, так и в космосе.
В США считают, что это создает угрозу для них и дружественных им странам.
В заявлении также отмечается, что Россия продемонстрировала два совершенно разных типа космического оружия.
Первый тип - это система, способная уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, которую в России неоднократно испытывали. Применение такого оружия, указывают в США, может привести к значительному засорению, что грозит коммерческим спутникам.
Второй тип - это орбитальная противоспутниковая система космического оружия, которая испытывали на орбите в 2017 и 2020 годах.
Кроме того, в США вспоминают, как в марте 2018 президент РФ Владимир Путин объявил о разработке наземной лазерной системы для использования Российскими космическими силами, которую российские военные признали "боевой лазерной системой".
Командующий США заявил, что "Россия сделала космос областью боевых действий, испытавая космическое и наземное оружие, предназначенное для нацеливания и уничтожения спутников".