США заявили, что Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет

Командование минобороны США заявило, что Россия провела испытания противоспутникового ракеты.

Источник: Сайт Космического командования Министерства обороны США

Детали: Командующий Космическим командованием США Джеймс Дикинсон заявил, что несмотря на заявления России, она продолжает "вооружать космос", разрабатывая новые виды противоспутникового вооружения, которое может базироваться как на земле, так и в космосе.

В США считают, что это создает угрозу для них и дружественных им странам.

В заявлении также отмечается, что Россия продемонстрировала два совершенно разных типа космического оружия.

Первый тип - это система, способная уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, которую в России неоднократно испытывали. Применение такого оружия, указывают в США, может привести к значительному засорению, что грозит коммерческим спутникам.

Второй тип - это орбитальная противоспутниковая система космического оружия, которая испытывали на орбите в 2017 и 2020 годах.

Кроме того, в США вспоминают, как в марте 2018 президент РФ Владимир Путин объявил о разработке наземной лазерной системы для использования Российскими космическими силами, которую российские военные признали "боевой лазерной системой".

Командующий США заявил, что "Россия сделала космос областью боевых действий, испытавая космическое и наземное оружие, предназначенное для нацеливания и уничтожения спутников".