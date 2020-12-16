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В ЄС розчаровані, що Рада не відновила конкурсний відбір на держслужбу

Середа, 16 грудня 2020, 17:15

В Європейському союзі розчаровані тим, що парламент не ухвалив рішення про відновлення конкурсі для призначень на державну службу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Розчарований тим, що Верховна рада не прийняла законопроєкт 3491, який повертає набір співробітників в органи державного управління на основі заслуг - центральний елемент реформи державного управління, яку підтримує ЄС, в тому числі за допомогою макрофінансової допомоги. Сподіваюся, що в січні Рада повернеться до його розгляду якомога швидше", - написав Маасікас.

Верховна Рада 3-го липня прийняла проєкт 3491, але президент Володимир Зеленський наклав на нього вето та запропонував внести зміни до статті 87-1, яка дозволяє звільняти держслужбовців категорії А протягом 4 місяців після призначення керівників відповідних органів.

Під час карантину призначення відбувалися поза конкурсом, шляхом процедури добору.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Рададержслужба
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