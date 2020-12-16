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В ЕС разочарованы, что Рада не вернула конкурсный отбор на госслужбу

Среда, 16 декабря 2020, 17:15

В Европейском союзе разочарованы тем, что парламент не принял решение о возобновлении конкурсов для назначений на государственную службу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Разочарован тем, что Верховная Рада не приняла законопроект 3491, который возвращает набор сотрудников в органы государственного управления на основе заслуг - центральный элемент реформы государственного управления, которую поддерживает ЕС, в том числе с помощью макрофинансовой помощи. Надеюсь, что в январе Рада вернется к его рассмотрению как можно быстрее", - написал Маасикас.

Верховная Рада 3 июля приняла проект 3491, но президент Владимир Зеленский наложил на него вето и предложил внести изменения в статью 87-1, которая позволяет увольнять госслужащих категории А в течение 4 месяцев после назначения руководителей соответствующих органов.

Во время карантина назначения происходили вне конкурса, путем процедуры отбора.

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Темы: Верховная Радагосслужба
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