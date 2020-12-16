У штаб-квартирі НАТО зібрали перший врожай меду

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Геоане вручив послам в Північноатлантичній раді по банці меду, виробленого в НАТО - передсвятковий подарунок до засідання Ради в кінці року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт НАТО.

З квітня в штаб-квартирі НАТО з'явилися три вулики і до 90 000 бджіл, а співробітників і їхніх дітей запросили взяти участь в процесі бджільництва і виробництва меду.

У перший рік бджоли виробили 25 кг натурального меду, і співробітники зможуть взяти його додому.

"Медоносні бджоли відіграють життєво важливу роль в екосистемі, запилюючи квітучі рослини, дерева і сільськогосподарські культури. Територія навколо трьох вуликів була адаптована за рахунок посадки різних рослин, квітів для запилення бджолами. Оскільки кожен вулик охоплює радіус до п'яти кілометрів, бджоли також активно сприяють підтримці біорізноманіття в спільнотах, що оточують штаб-квартиру НАТО", - пояснили в Альянсі.