Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штаб-квартире НАТО собрали первый урожай меда

Среда, 16 декабря 2020, 20:01

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Геоанэ вручил послам в Североатлантическом совете по банке меда, произведенного в НАТО - предпраздничный подарок к заседанию Совета в конце года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт НАТО.

С апреля в штаб-квартире НАТО появились три улья и до 90 000 пчел, а сотрудников и их детей пригласили принять участие в процессе пчеловодства и производства меда.

 

В первый год пчелы произвели 25 кг натурального меда, и сотрудники смогут взять образцы домой.

"Медоносные пчелы играют жизненно важную роль в экосистеме, опыляя цветущие растения, деревья и сельскохозяйственные культуры. Территория вокруг трех ульев была адаптирована за счет посадки самых разных растений, цветов и листвы для опыления пчелами. Поскольку каждый улей охватывает радиус до пяти километров, пчелы также активно способствуют поддержанию биоразнообразия в сообществах, окружающих штаб-квартиру НАТО", - пояснили в Альянсе.

Темы: НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
НАТО
Вучич попросил, чтобы НАТО защитил сербов в Косово
Генсек НАТО отреагировал на отказ РФ от "зерновой сделки"
War Speeches. Россия не в восторге от результатов Вильнюсского саммита и хочет гарантий своей безопасности
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: