В штаб-квартире НАТО собрали первый урожай меда

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Геоанэ вручил послам в Североатлантическом совете по банке меда, произведенного в НАТО - предпраздничный подарок к заседанию Совета в конце года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт НАТО.

С апреля в штаб-квартире НАТО появились три улья и до 90 000 пчел, а сотрудников и их детей пригласили принять участие в процессе пчеловодства и производства меда.

В первый год пчелы произвели 25 кг натурального меда, и сотрудники смогут взять образцы домой.

"Медоносные пчелы играют жизненно важную роль в экосистеме, опыляя цветущие растения, деревья и сельскохозяйственные культуры. Территория вокруг трех ульев была адаптирована за счет посадки самых разных растений, цветов и листвы для опыления пчелами. Поскольку каждый улей охватывает радиус до пяти километров, пчелы также активно способствуют поддержанию биоразнообразия в сообществах, окружающих штаб-квартиру НАТО", - пояснили в Альянсе.