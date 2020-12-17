Facebook звинуватив Apple у неконкурентній боротьбі

Компанія Facebook звинуватила корпорацію Apple в неконкурентній боротьбі через зміни в конфіденційності, заплановані технологічним гігантом.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Apple веде себе неконкурентно, використовуючи свій контроль над App Store для збільшення прибутку за рахунок розробників і малого бізнесу".

Деталі: Суть претензії в тому, що Apple нібито обмежує можливості по збору інформації та пропонує замість цього використовувати їх системи для персоналізації реклами. Тобто компанія хоче замкнути персоналізацію реклами на себе і отримати більшу частку рекламних бюджетів.

Нагадаємо: