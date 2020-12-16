Facebook звинуватив Apple у неконкурентній боротьбі
Середа, 16 грудня 2020, 23:25
Компанія Facebook звинуватила корпорацію Apple в неконкурентній боротьбі через зміни в конфіденційності, заплановані технологічним гігантом.
Джерело: Reuters
Дослівно: "Apple веде себе неконкурентно, використовуючи свій контроль над App Store для збільшення прибутку за рахунок розробників і малого бізнесу".
Деталі: Суть претензії в тому, що Apple нібито обмежує можливості по збору інформації та пропонує замість цього використовувати їх системи для персоналізації реклами. Тобто компанія хоче замкнути персоналізацію реклами на себе і отримати більшу частку рекламних бюджетів.
Нагадаємо:
- Соціальна мережа Facebook видалила сотні сторінок через "неавтентичну поведінку", до яких були причетні Росія та Франція. Мета діяльності акаунтів вплив на ситуацію у країнах Африки та Близького Сходу.
Українська правда