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Facebook звинуватив Apple у неконкурентній боротьбі

Четвер, 17 грудня 2020, 00:25

Компанія Facebook звинуватила корпорацію Apple в неконкурентній боротьбі через зміни в конфіденційності, заплановані технологічним гігантом.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Apple веде себе неконкурентно, використовуючи свій контроль над App Store для збільшення прибутку за рахунок розробників і малого бізнесу".

Деталі: Суть претензії в тому, що Apple нібито обмежує можливості по збору інформації та пропонує замість цього використовувати їх системи для персоналізації реклами. Тобто компанія хоче замкнути персоналізацію реклами на себе і отримати більшу частку рекламних бюджетів.

Нагадаємо: 

  • Соціальна мережа Facebook видалила сотні сторінок через "неавтентичну поведінку", до яких були причетні Росія та Франція. Мета діяльності акаунтів вплив на ситуацію у країнах Африки та Близького Сходу.

Українська правда
Теми: facebookсоцмережі


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