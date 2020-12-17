Facebook обвинил Apple в неконкурентной борьбе

Компания Facebook обвинила корпорацию Apple в неконкурентной борьбе за изменений в конфиденциальности, запланированные технологическим гигантом.

Источник: Reuters

Детали: Речь идет об изменениях в конфиденциальности в операционной системе iOS 14. Последние позволяют приложениям собирать данные со смартфонов пользователей, которые можно использовать для таргетированной рекламы.

"Apple ведет себя неконкурентно, используя свой контроль над App Store для увеличения прибыли за счет разработчиков и малого бизнеса", - заявили в Facebook.

Однако в компании все же согласятся на предложенные изменения, потому что не хотят потерять рынок в App Store

Напомним: