Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook обвинил Apple в неконкурентной борьбе

Среда, 16 декабря 2020, 23:25
Facebook обвинил Apple в неконкурентной борьбе

Компания Facebook обвинила корпорацию Apple в неконкурентной борьбе за изменений в конфиденциальности, запланированные технологическим гигантом.

Источник: Reuters

Дословно: "Apple ведет себя неконкурентно, используя свой контроль над App Store для увеличения прибыли за счет разработчиков и малого бизнеса".

Детали: Суть претензии в том, что Apple якобы ограничивает возможности по сбору информации и предлагает вместо этого использовать их системы для персонализации рекламы. То есть компания хочет замкнуть персонализацию рекламы на себя и получить большую долю рекламных бюджетов.

Напомним:

  • Социальная сеть Facebook удалила сотни страниц из-за "неаутентичного поведения", к которым были причастны Россия и Франция. Цель деятельности этих аккаунтов влияние на ситуацию в странах Африки и Ближнего Востока.

Украинская правда
Темы: facebookсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
facebook
Meta начала финальный раунд увольнений
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: