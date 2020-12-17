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Facebook обвинил Apple в неконкурентной борьбе

Четверг, 17 декабря 2020, 00:25

Компания Facebook обвинила корпорацию Apple в неконкурентной борьбе за изменений в конфиденциальности, запланированные технологическим гигантом.

Источник: Reuters

Детали: Речь идет об изменениях в конфиденциальности в операционной системе iOS 14. Последние позволяют приложениям собирать данные со смартфонов пользователей, которые можно использовать для таргетированной рекламы.

"Apple ведет себя неконкурентно, используя свой контроль над App Store для увеличения прибыли за счет разработчиков и малого бизнеса", - заявили в Facebook.

Однако в компании все же согласятся на предложенные изменения, потому что не хотят потерять рынок в App Store

Напомним:

  • Социальная сеть Facebook удалила сотни страниц из-за "неаутентичного поведения", к которым были причастны Россия и Франция. Цель деятельности этих аккаунтов влияние на ситуацию в странах Африки и Ближнего Востока.

Украинская правда
Темы: facebookсоцсети


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