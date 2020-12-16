Facebook обвинил Apple в неконкурентной борьбе

Компания Facebook обвинила корпорацию Apple в неконкурентной борьбе за изменений в конфиденциальности, запланированные технологическим гигантом.

Источник: Reuters

Дословно: "Apple ведет себя неконкурентно, используя свой контроль над App Store для увеличения прибыли за счет разработчиков и малого бизнеса".

Детали: Суть претензии в том, что Apple якобы ограничивает возможности по сбору информации и предлагает вместо этого использовать их системы для персонализации рекламы. То есть компания хочет замкнуть персонализацию рекламы на себя и получить большую долю рекламных бюджетов.

Напомним: