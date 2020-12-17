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"Слуги" навідуються до офісу бізнесмена Павлюка перед голосуваннями – Bihus.info

Четвер, 17 грудня 2020, 02:48

Окремі нардепи від партії "Слуга народу" перед важливими голосуваннями відвідують офіс бізнесмена Іллі Павлюка, який був долучений до президентської кампанії Володимира Зеленського. Його також пов’язують із олігархом Рінатом Ахметовим.

Джерело: Bihus.info

Деталі: Офіс бізнесмена знаходиться в урядовому кварталі біля Офісу президента та трохи далі від Верховної Ради та Кабміну. 

Журналісти вказують, що нардепи ходять в гості до офісу Павлюка перед голосуваннями за важливі законопроєкти, зокрема щодо грального бізнесу, бюджету та е-декларування. 

Окрім того, вказують у Bihus.info, Павлюк контролює близько 30 депутатів президентської партії. Їх координацією в Раді займається Олег Марусяк. 

Журналісти також з’ясували, що Павлюк і сам відвідував Офіс президента. Зазначається, що заходив він через службовий вхід. 

У своїх відповідях нардепи заперечували як відвідування бізнесмена, так і знайомство з ним. А Павлюк заявив, що його не цікавить політика.

Нагадаємо: 

  • Ще рік тому у президентській партії "Слуга народу" розпустили так звану групу бізнесмена Іллі Павлюка через підпільну роботу на олігарха Ріната Ахметова. 
  • Також відомо, що старих представників Зе!Команди, які працювали у регіонах на минулих виборах координував Ілля Павлюк. Його ж одночасно називали керівником всієї виборчої кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах.
  • Раніше Павлюк був соратником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. У нього він був оформлений помічником у 2007-2011 роках. У ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці".

Українська правда


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