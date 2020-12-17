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"Слуги" навідуються до офісу бізнесмена Павлюка перед голосуваннями – Bihus.info

Четвер, 17 грудня 2020, 01:48
Слуги навідуються до офісу бізнесмена Павлюка перед голосуваннями – Bihus.info

Окремі нардепи від партії "Слуга народу" перед важливими голосуваннями відвідують офіс бізнесмена Іллі Павлюка, який був долучений до президентської кампанії Володимира Зеленського. Його також пов’язують із олігархом Рінатом Ахметовим.

Джерело: Bihus.info

Деталі: Офіс бізнесмена знаходиться в урядовому кварталі біля Офісу президента та трохи далі від Верховної Ради та Кабміну. 

Журналісти вказують, що нардепи ходять в гості до офісу Павлюка перед голосуваннями за важливі законопроєкти, зокрема щодо грального бізнесу, бюджету та е-декларування. 

Окрім того, вказують у Bihus.info, Павлюк контролює близько 30 депутатів президентської партії. Їх координацією в Раді займається Олег Марусяк. 

Журналісти також з’ясували, що Павлюк і сам відвідував Офіс президента. Зазначається, що заходив він через службовий вхід. 

У своїх відповідях нардепи заперечували як відвідування бізнесмена, так і знайомство з ним. А Павлюк заявив, що його не цікавить політика.

Нагадаємо: 

  • Ще рік тому у президентській партії "Слуга народу" розпустили так звану групу бізнесмена Іллі Павлюка через підпільну роботу на олігарха Ріната Ахметова. 
  • Також відомо, що старих представників Зе!Команди, які працювали у регіонах на минулих виборах координував Ілля Павлюк. Його ж одночасно називали керівником всієї виборчої кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах.
  • Раніше Павлюк був соратником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. У нього він був оформлений помічником у 2007-2011 роках. У ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці".

Українська правда

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Теми: Слуга народуВерховна РадаАхметов
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