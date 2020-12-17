"Слуги" навідуються до офісу бізнесмена Павлюка перед голосуваннями – Bihus.info

Окремі нардепи від партії "Слуга народу" перед важливими голосуваннями відвідують офіс бізнесмена Іллі Павлюка, який був долучений до президентської кампанії Володимира Зеленського. Його також пов’язують із олігархом Рінатом Ахметовим.

Джерело: Bihus.info

Деталі: Офіс бізнесмена знаходиться в урядовому кварталі біля Офісу президента та трохи далі від Верховної Ради та Кабміну.

Журналісти вказують, що нардепи ходять в гості до офісу Павлюка перед голосуваннями за важливі законопроєкти, зокрема щодо грального бізнесу, бюджету та е-декларування.

Окрім того, вказують у Bihus.info, Павлюк контролює близько 30 депутатів президентської партії. Їх координацією в Раді займається Олег Марусяк.

Журналісти також з’ясували, що Павлюк і сам відвідував Офіс президента. Зазначається, що заходив він через службовий вхід.

У своїх відповідях нардепи заперечували як відвідування бізнесмена, так і знайомство з ним. А Павлюк заявив, що його не цікавить політика.

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