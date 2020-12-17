"Слуги" наведываются в офис бизнесмена Павлюка перед голосованиями – Bihus.info

Отдельные нардепы от партии "Слуга народа" перед важными голосованиями посещают офис бизнесмена Ильи Павлюка, который был приобщен к президентской кампании Владимира Зеленского. Его также связывают с олигархом Ринатом Ахметовым.

Источник: Bihus.info

Детали: Офис бизнесмена находится в правительственном квартале возле Офиса президента и чуть дальше от Верховной Рады и Кабмина.

Журналисты указывают, что нардепы ходят в гости в офис Павлюка перед голосованием за важные законопроекты, в частности относительно игорного бизнеса, бюджета и е-декларирования.

Кроме того, указывают в Bihus.info, Павлюк контролирует около 30 депутатов президентской партии. Их координацией в Раде занимается Олег Марусяк.

Журналисты также выяснили, что Павлюк и сам посещал Офис президента. Отмечается, что заходил он через служебный вход.

В своих ответах нардепы отрицали как посещение бизнесмена, так и знакомство с ним. А Павлюк заявил, что его не интересует политика.

Напомним: