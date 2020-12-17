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"Слуги" наведываются в офис бизнесмена Павлюка перед голосованиями – Bihus.info

Четверг, 17 декабря 2020, 01:48
Слуги наведываются в офис бизнесмена Павлюка перед голосованиями – Bihus.info

Отдельные нардепы от партии "Слуга народа" перед важными голосованиями посещают офис бизнесмена Ильи Павлюка, который был приобщен к президентской кампании Владимира Зеленского. Его также связывают с олигархом Ринатом Ахметовым.

Источник: Bihus.info

Детали: Офис бизнесмена находится в правительственном квартале возле Офиса президента и чуть дальше от Верховной Рады и Кабмина.

Журналисты указывают, что нардепы ходят в гости в офис Павлюка перед голосованием за важные законопроекты, в частности относительно игорного бизнеса, бюджета и е-декларирования.

Кроме того, указывают в Bihus.info, Павлюк контролирует около 30 депутатов президентской партии. Их координацией в Раде занимается Олег Марусяк.

Журналисты также выяснили, что Павлюк и сам посещал Офис президента. Отмечается, что заходил он через служебный вход.

В своих ответах нардепы отрицали как посещение бизнесмена, так и знакомство с ним. А Павлюк заявил, что его не интересует политика.

Напомним:

  • Еще год назад в президентской партии  "Слуга народа" распустили так называемую группу бизнесмена Ильи Павлюка из-за подпольной работы на олигарха Рината Ахметова.
  • Известно, что старых представителей Зе!Команды, которые работали в регионах на прошлых выборах координирует Илья Павлюк. Его же одновременно называли руководителем всей избирательной кампании "Слуги народа" на местных выборах.
  • Ранее Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, который во времена Януковича считали "смотрящим" за таможней. В него он был оформлен помощником в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка "королем контрабанды западной таможни".

Украинская правда

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Темы: Слуга народаВерховная РадаАхметов
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