"Слуги" наведываются в офис бизнесмена Павлюка перед голосованиями – Bihus.info
Отдельные нардепы от партии "Слуга народа" перед важными голосованиями посещают офис бизнесмена Ильи Павлюка, который был приобщен к президентской кампании Владимира Зеленского. Его также связывают с олигархом Ринатом Ахметовым.
Источник: Bihus.info
Детали: Офис бизнесмена находится в правительственном квартале возле Офиса президента и чуть дальше от Верховной Рады и Кабмина.
Журналисты указывают, что нардепы ходят в гости в офис Павлюка перед голосованием за важные законопроекты, в частности относительно игорного бизнеса, бюджета и е-декларирования.
Кроме того, указывают в Bihus.info, Павлюк контролирует около 30 депутатов президентской партии. Их координацией в Раде занимается Олег Марусяк.
Журналисты также выяснили, что Павлюк и сам посещал Офис президента. Отмечается, что заходил он через служебный вход.
В своих ответах нардепы отрицали как посещение бизнесмена, так и знакомство с ним. А Павлюк заявил, что его не интересует политика.
Напомним:
- Еще год назад в президентской партии "Слуга народа" распустили так называемую группу бизнесмена Ильи Павлюка из-за подпольной работы на олигарха Рината Ахметова.
- Известно, что старых представителей Зе!Команды, которые работали в регионах на прошлых выборах координирует Илья Павлюк. Его же одновременно называли руководителем всей избирательной кампании "Слуги народа" на местных выборах.
- Ранее Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, который во времена Януковича считали "смотрящим" за таможней. В него он был оформлен помощником в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка "королем контрабанды западной таможни".