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Байдена вакцинують від коронавірусу на наступному тижні – ЗМІ

Четвер, 17 грудня 2020, 02:40
Байдена вакцинують від коронавірусу на наступному тижні – ЗМІ

Новообраний президент США Джо Байден публічно зробить щеплення від коронавірусу, скоріш за все, на наступному тижні.

Джерело: CNN

Пряма мова Байдена: "Я не хочу випереджати час, але хочу переконатись в тому, що ми продемонструємо американцям, що це безпечно. Коли я це зроблю, то зроблю це публічно, щоб ви могли стати свідками цього". 

Деталі: Джерела, знайомі із планами, повідомляють, що скоріш за все, вакцина дістанеться Байдену на наступному тижні. 

За словами помічників Байдена, затримка вакцинування переможця виборів відбувається через логістичні проблеми. 

Нагадаємо: 

  • Віцепрезидент США Майк Пенс, скоріш за все, вакцинується від коронавірусу у п’ятницю, 18 грудня. Планується, що цей процес зроблять публічним.

Українська правда
Теми: Байден
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