Байдена вакцинують від коронавірусу на наступному тижні – ЗМІ

Новообраний президент США Джо Байден публічно зробить щеплення від коронавірусу, скоріш за все, на наступному тижні.

Джерело: CNN

Пряма мова Байдена: "Я не хочу випереджати час, але хочу переконатись в тому, що ми продемонструємо американцям, що це безпечно. Коли я це зроблю, то зроблю це публічно, щоб ви могли стати свідками цього".

Деталі: Джерела, знайомі із планами, повідомляють, що скоріш за все, вакцина дістанеться Байдену на наступному тижні.

За словами помічників Байдена, затримка вакцинування переможця виборів відбувається через логістичні проблеми.

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