Байдена вакцинують від коронавірусу на наступному тижні – ЗМІ
Четвер, 17 грудня 2020, 02:40
Новообраний президент США Джо Байден публічно зробить щеплення від коронавірусу, скоріш за все, на наступному тижні.
Джерело: CNN
Пряма мова Байдена: "Я не хочу випереджати час, але хочу переконатись в тому, що ми продемонструємо американцям, що це безпечно. Коли я це зроблю, то зроблю це публічно, щоб ви могли стати свідками цього".
Деталі: Джерела, знайомі із планами, повідомляють, що скоріш за все, вакцина дістанеться Байдену на наступному тижні.
За словами помічників Байдена, затримка вакцинування переможця виборів відбувається через логістичні проблеми.
Нагадаємо:
- Віцепрезидент США Майк Пенс, скоріш за все, вакцинується від коронавірусу у п’ятницю, 18 грудня. Планується, що цей процес зроблять публічним.
Українська правда