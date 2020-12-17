Байдена вакцинируют от коронавируса на следующей неделе – СМИ
Четверг, 17 декабря 2020, 03:40
Новоизбранный президент США Джо Байден публично сделает прививку от коронавируса, скорее всего, на следующей неделе.
Источник: CNN
Прямая речь Байдена: "Я не хочу опережать время, но хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американцам, что это безопасно. Когда я это сделаю, то сделаю это публично, чтобы вы могли стать свидетелями этого".
Детали: Источники, знакомые с планами, сообщают, что скорее всего, вакцина достанется Байдену на следующей неделе.
По словам помощников Байдена, задержка вакцинации победителя выборов происходит из-за логистических проблем.
Напомним:
- Вице-президент США Майк Пенс, скорее всего, вакцинируется от коронавируса в пятницу, 18 декабря. Планируется, что этот процесс сделают публичным.
Украинская правда