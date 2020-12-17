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Байдена вакцинируют от коронавируса на следующей неделе – СМИ

Четверг, 17 декабря 2020, 03:40

Новоизбранный президент США Джо Байден публично сделает прививку от коронавируса, скорее всего, на следующей неделе.

Источник: CNN

Прямая речь Байдена: "Я не хочу опережать время, но хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американцам, что это безопасно. Когда я это сделаю, то сделаю это публично, чтобы вы могли стать свидетелями этого".

Детали: Источники, знакомые с планами, сообщают, что скорее всего, вакцина достанется Байдену на следующей неделе.

По словам помощников Байдена, задержка вакцинации победителя выборов происходит из-за логистических проблем.

Напомним: 

  • Вице-президент США Майк Пенс, скорее всего, вакцинируется от коронавируса в пятницу, 18 декабря. Планируется, что этот процесс сделают публичным.

Украинская правда
Темы: Байден


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