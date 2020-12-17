Байдена вакцинируют от коронавируса на следующей неделе – СМИ

Новоизбранный президент США Джо Байден публично сделает прививку от коронавируса, скорее всего, на следующей неделе.

Источник: CNN

Прямая речь Байдена: "Я не хочу опережать время, но хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американцам, что это безопасно. Когда я это сделаю, то сделаю это публично, чтобы вы могли стать свидетелями этого".

Детали: Источники, знакомые с планами, сообщают, что скорее всего, вакцина достанется Байдену на следующей неделе.

По словам помощников Байдена, задержка вакцинации победителя выборов происходит из-за логистических проблем.

Напомним: