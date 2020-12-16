Віцепрезидент США буде вакцинуватись від COVID-19 публічно – CNN

Віцепрезидент США Майк Пенс, скоріш за все, вакцинується від коронавірусу у п’ятницю, 18 грудня. Планується, що цей процес зроблять публічним.

Джерело: CNN із посиланням на два джерела

Деталі: Досі невідомо, чи отримає Пенс вакцину раніше, ніж президент Дональд Трамп.

Раніше речниця Білого дому заявила, що американський лідер готов вакцинуватись від коронавірусу, але про точний час або ж чи буде ця процедура відкрита для ЗМІ вона не змогла повідомити.

За її словами, в найближчі дні високопосадовців Білого дому вакцинують, аби продемонструвати довіру до цього процесу.

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