Антирекорд госпіталізацій із COVID: понад 3 тисячі українців потрапили в лікарні 

За добу 15 грудня в Україні підтвердили 10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужали 12 549 осіб, у лікарні потрапили 3 242 хворих, померли 264 пацієнти.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: Попередній антирекорд госпіталізацій був зафіксований менше тижня тому, 10 грудня: 9 грудня в лікарні з коронавірусом чи підозрою на нього потрапили 2 993 особи. А 11 грудня повідомили про антирекорд смертей: 10 грудня від COVID померли 285 українців.

Серед тих, хто отримав позитивний результат тесту у вівторок 15 грудня, 501 дитина та 579 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Летальних випадків 15 грудня було найбільше у Запорізькій (29) і Чернігівській (23) областях, у Києві та Дніпропетровській області (по 21), в Одеській (20), Львівській (19), Харківській (18), Полтавській (17) та Херсонській (12) областях.

За минулу добу в Україні зробили 63 445 тестувань, із них методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705. За весь час пандемії методом ПЛР провели 5 125 389 тестувань.

Із березня в Україні на COVID-19 захворіли 919 704 особи, з них одужали 535 417 осіб, але померли 15 744 хворих.

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10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19