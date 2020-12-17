Пандемия: за минувшие сутки мир установил два антирекорды

За минувшие сутки в мире было подтверждено рекордное количество случаев коронавируса, почти 715 тысяч, и рекордное количество смертей – 13 446.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Традиционное досадное первенство в рейтинге держат США – 225 тысяч случаев заболевания и 3486 жертв за сутки.

Бразилия и Турция вновь заняли 2 и 3 место среди других стран мира по суточной заболеваемости.

Более 25 тысяч больных зафиксировали в Великобритании, России и Германии.

Украина оказалась на 15 позиции по состоянию на 16 декабря по количеству подтвержденных больных и на 11 – по числу летальных исходов.

Сейчас лечатся от коронавируса 20,5 миллионов человек, умерло – 1 миллион 654 тысяч больных. Смогли побороть болезнь 52,3 миллиона человек.

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Напомним: