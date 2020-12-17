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Комітет Ради не підтримав Вітренка на посаду міністра енергетики - нардепка

Четвер, 17 грудня 2020, 10:21
Комітет Ради не підтримав Вітренка на посаду міністра енергетики - нардепка

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Джерело: членкиня комітету, народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун у коментарі журналістам, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Профільний комітет не підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. За проголосували 10 депутатів із 22. Я утрималась при голосуванні".

Деталі: За словами Совсун, щодо питання премій від Нафтогазу "Вітренко пояснив, що гроші, які йому винен Нафтогаз ($4 млн), перераховані в державний бюджет, а взамін на це Вітренко отримав державні облігації на відповідну суму".

Що передувало: Стало відомо, що Юрія Вітренка розглядають на очільника Міністерства енергетики.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівМінпаливенерго
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