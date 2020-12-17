Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет Рады не поддержал Витренко на должность министра энергетики - нардеп

Четверг, 17 декабря 2020, 10:21
Комитет Рады не поддержал Витренко на должность министра энергетики - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Источник: член комитета, народный депутат от "Голоса" Инна Совсун в комментарии журналистам, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Профильный комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики. За проголосовали 10 депутатов из 22. Я воздержалась при голосовании".

Детали: По словам Совсун, по вопросу премий от Нафтогаза "Витренко объяснил, что деньги, которые ему должен Нафтогаз ($4 млн), перечислены в государственный бюджет, а взамен на это Витренко получил государственные облигации на соответствующую сумму".

Что предшествовало: Стало известно, что Юрия Витренко рассматривают на главу Министерства энергетики.

Читайте также: Юрий Витренко: У Коболева есть договоренности с Коломойским с 2014 года

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровМинтопэнерго
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Кабинет министров
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: