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Комитет Рады не поддержал Витренко на должность министра энергетики - нардеп

Четверг, 17 декабря 2020, 11:21

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Источник: член комитета, народный депутат от "Голоса" Инна Совсун в комментарии журналистам, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Профильный комитет не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики. За проголосовали 10 депутатов из 22. Я воздержалась при голосовании".

Детали: По словам Совсун, по вопросу премий от Нафтогаза "Витренко объяснил, что деньги, которые ему должен Нафтогаз (4 млн грн), перечислены в государственный бюджет, а взамен на это Витренко получил государственные облигации на соответствующую сумму".

Что предшествовало: Стало известно, что Юрия Витренко рассматривают на главу Министерства энергетики.

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Темы: Кабинет министровМинтопэнерго


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