Рада через локдаун майже не працюватиме в січні
Четвер, 17 грудня 2020, 11:01
У січні Верховна Рада працюватиме в пленарному режимі 25-29 січня.
Джерело: засідання парламенту 17 грудня
Деталі: 295 голосами "за" було ухвалено проєкт постанови про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання №4501.
Таким чином тиждень з 11 по 15 січня та тиждень з 18 по 22 січня нардепи мають працювати в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).
Пленарним буде тиждень з 25 по 29 січня. 25 січня - засідання Погоджувальної ради.
29 січня планується година запитань до ряду, пленарне засідання та закриття сесії.
Зміни в графіку роботи парламентарів пов'язані з тим, що з 8 по 24 січня включно буде діяти посилений карантин, запроваджений урядом.
Українська правда