В январе Верховная Рада будет работать в пленарном режиме 25-29 января.

Источник: заседание парламента 17 декабря

Детали: 295 голосами "за" был принят проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва №4501.

Таким образом неделю с 11 по 15 января и неделю с 18 по 22 января нардепы должны работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Пленарной будет неделя с 25 по 29 января. 25 января - заседание Согласительного совета.

29 января планируется час вопросов к ряду, пленарное заседание и закрытие сессии.

Изменения в графике работы парламентариев связаны с тем, что с 8 по 24 января включительно будет действовать усиленный карантин, введенный правительством.