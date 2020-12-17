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"Шахтарю" присудили технічну перемогу в матчі з "Інгульцем"

Четвер, 17 грудня 2020, 12:29
Шахтарю присудили технічну перемогу в матчі з Інгульцем

Донецький "Шахтар" отримав технічну перемогу з рахунком 3:0 у матчі 13-тур української Прем`єр-ліги з "Інгульцем".

Джерело: офіційний сайт УАФ

Деталі: Таке рішення у четвер 17 грудня прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.

КДК УАФ визнав, що ФК "Інгулець" (Петрове) винен, що не підготував футбольне поле для проведення матчу. Тепер команда зобов'язана сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, що матч мав відбутися 13 грудня на стадіоні "Зірка". Втім делегат матчу вже о десятій годині ранку виніс рішення про скасування гри через неготовність поля. Зазначалося, що "Інгулець" відключив підігрів газону, через що стан поля був незадовільний.

Після цієї перемоги "Шахтар" скоротив відставання від "Динамо" у турнірній таблиці до одного очка. У киян 30 очок, а в гірників - 29.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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