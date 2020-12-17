"Шахтеру" присудили техническую победу в матче с "Ингульцом"

Донецкий "Шахтер" получил техническую победу со счетом 3:0 в матче 13-тур украинской Премьер-лиги с "Ингульцом".

Источник: официальный сайт УАФ

Детали: Такое решение в четверг 17 декабря принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

КДК УАФ признал, что ФК "Ингулец" (Петрово) виноват, что не подготовил футбольное поле для проведения матча. Теперь команда обязана оплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 гривен.

Напомним, что матч должен был состояться 13 декабря на стадионе "Зирка". Делегат матча уже в десять часов утра вынес решение об отмене игры из-за неготовности поля. Отмечалось, что "Ингулец" отключил подогрев газона, из-за чего состояние поля было неудовлетворительным.

После этой победы "Шахтер" сократил отставание от "Динамо" в турнирной таблице до одного очка. У киевлян 30 очков, а у горняков - 29.