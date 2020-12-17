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На головній ялинці в Києві встановили зірку замість капелюха

Четвер, 17 грудня 2020, 14:11
На головній ялинці в Києві встановили зірку замість капелюха

На головній ялинці у Києві з’явилася зірка, яку встановили після скандалу з капелюхом, яким раніше було прикрашене новорічне дерево. 

Джерело: ТСН

Деталі: Ця зірка різдвяна, восьмикутна, як і просила громадськість, розповіли організатори новорічного містечка. Чіпляти на ялинку її почали близько одинадцятої ранку. Але підготовка до монтажу тривала кілька днів. Частину гірлянд тут довелося зняти, щоб можна було таки дістатися до верхівки.

Виготовили зірку за три дні, вона з алюмінію й гірлянд трьох кольорів. Висотою вона 4 метри й вагою 60 кілограмів. Обійшлася прикраса в 75 тисяч гривень.

Що передувало: Замінити верхівку на ялинці організатори вирішили після критики у соцмережах та ПЦУ. Тиждень тому ялинку закінчили вбирати, а вже в неділю 13 грудня з неї знімали капелюх.

Читайте також: Ялинка, яка обіцяла стати Подією: про абсурдність "капелюхового протистояння"

Теми: святкуванняКиїв
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