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З головної ялинки країни зняли капелюха

Неділя, 13 грудня 2020, 12:59
З головної ялинки країни зняли капелюха

У Києві зняли капелюха з головної ялинки країни та замінять його на традиційну зірку в переддень Святого Миколая.

Джерело: Facebook-сторінка організатора новорічного дійства в столиці Folk Ukraine

Пряма мова: "Новорічно-різдвяні свята ми повинні зустрічати в радості, мирі та сімейному затишку.

Вранці капелюх ми зняли, а на його місці в переддень Святого Миколая засяє чарівна зірка".

Що було раніше: У коментарі УП організатори уточнили, що капелюх буде замінено зіркою на весь час, і заміни її на капелюх вже не буде.

Замінити капелюх вирішили після критики у соцмережах та ПЦУ. 

Капелюх, встановлений на ялинці на Софійській площі у Києві, символізував казку і був орієнтований на дітей. Організатори цьогоріч обрали тематикою новорічного дійства "Казковий ліс".

 
фото: FB Івана Сидора 
 
фото: FB Івана Сидора 

Українська правда

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Теми: Київсвяткування
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