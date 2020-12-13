Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

З головної ялинки країни зняли капелюха

Неділя, 13 грудня 2020, 13:59

У Києві зняли капелюха з головної ялинки країни та замінять його на традиційну зірку в переддень Святого Миколая.

Джерело: Facebook-сторінка організатора новорічного дійства в столиці Folk Ukraine

Пряма мова: "Новорічно-різдвяні свята ми повинні зустрічати в радості, мирі та сімейному затишку.

Вранці капелюх ми зняли, а на його місці в переддень Святого Миколая засяє чарівна зірка".

Що було раніше: У коментарі УП організатори уточнили, що капелюх буде замінено зіркою на весь час, і заміни її на капелюх вже не буде.

Замінити капелюх вирішили після критики у соцмережах та ПЦУ. 

Капелюх, встановлений на ялинці на Софійській площі у Києві, символізував казку і був орієнтований на дітей. Організатори цьогоріч обрали тематикою новорічного дійства "Казковий ліс".

 
фото: FB Івана Сидора 
 
фото: FB Івана Сидора 

Українська правда
Теми: Київсвяткування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб

У Кабміні назвали нову коронавірусну межу: 32-35 тисяч на добу

Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

Навального намагались повторно отруїти – Times

Усі новини...
Київ
У Києві понад тисяча нових хворих на COVID і 10 смертей
Прогнозований бюджет Києва на 2021 рік складає 59 мільярдів – КМДА
Суцільна ковзанка, тисяча звернень у травмпункт – Кличко викликав на килим голів районів
Останні новини
05:57
Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади
05:01
Україна 12-та в світі за швидкістю поширення COVID-19
02:59
ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб
02:05
Англійський письменник Джон Ле Карре помер
01:08
ВідеоSpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету
00:38
ТаблицяЗа добу в Європі 169 тисяч нових випадків COVID
23:46
177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків
22:03
В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ
21:36
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
21:12
Новини економіки: бюджет Києва та "промисловий безвіз"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!