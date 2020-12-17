На главной елке в Киеве установили звезду вместо шляпы

На главной елке в Киеве появилась звезда, которую установили после скандала со шляпой, которой ранее было украшено новогоднее дерево.

Источник: ТСН

Детали: Эта звезда рождественская, восьмиугольная, как и просила общественность, рассказали организаторы новогоднего городка. Цеплять на елку ее начали около одиннадцати утра. Но подготовка к монтажу продолжалась несколько дней. Часть гирлянд здесь пришлось снять, чтобы можно было таки добраться до верхушки.

Изготовили звезду за три дня, она из алюминия и гирлянд трех цветов. Высотой она 4 метра и весом 60 килограммов. Обошлось украшение в 75 тысяч гривен.

Что предшествовало: Заменить верхушку на елке организаторы решили после критики в соцсетях и ПЦУ. Неделю назад елку закончили наряжать, а уже в воскресенье 13 декабря с нее снимали шляпу.

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