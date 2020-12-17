Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На главной елке в Киеве установили звезду вместо шляпы

Четверг, 17 декабря 2020, 14:11
На главной елке в Киеве установили звезду вместо шляпы

На главной елке в Киеве появилась звезда, которую установили после скандала со шляпой, которой ранее было украшено новогоднее дерево.

Источник: ТСН

Детали: Эта звезда рождественская, восьмиугольная, как и просила общественность, рассказали организаторы новогоднего городка. Цеплять на елку ее начали около одиннадцати утра. Но подготовка к монтажу продолжалась несколько дней. Часть гирлянд здесь пришлось снять, чтобы можно было таки добраться до верхушки.

Изготовили звезду за три дня, она из алюминия и гирлянд трех цветов. Высотой она 4 метра и весом 60 килограммов. Обошлось украшение в 75 тысяч гривен.

Что предшествовало: Заменить верхушку на елке организаторы решили после критики в соцсетях и ПЦУ. Неделю назад елку закончили наряжать, а уже в воскресенье 13 декабря с нее снимали шляпу.

Читайте также: Елка, которая обещала стать Событием: об абсурдности "шляпного противостояния"

Темы: празднованияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
празднования
История праздника Ивана Купала. Какие традиции, приметы и предрассудки были в старину
Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: