Україні видали тіло бійця, який потрапив на непідконтрольну територію на Донбасі
Четвер, 17 грудня 2020, 16:42
Українській стороні повернули тіло військовослужбовця, який за невстановлених обставин потрапив на не підконтрольну територію на Донбасі.
Джерело: Повідомлення української делегації для участі у ТКГ
Дослівно: "Завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, 14.12.20, за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію".
Деталі: У повідомленні сказано, що причини смерті військовослужбовця встановить слідство.
Передача відбулася з допомогою групи "Евакуація 200".
Передісторія:
- Згідно із ранковим повідомленням штабу ООС, 16 грудня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню.
Українська правда