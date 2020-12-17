Україні видали тіло бійця, який потрапив на непідконтрольну територію на Донбасі

Українській стороні повернули тіло військовослужбовця, який за невстановлених обставин потрапив на не підконтрольну територію на Донбасі.

Джерело: Повідомлення української делегації для участі у ТКГ

Дослівно: "Завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, 14.12.20, за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію".

Деталі: У повідомленні сказано, що причини смерті військовослужбовця встановить слідство.

Передача відбулася з допомогою групи "Евакуація 200".

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