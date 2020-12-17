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Украине выдали тело бойца, который попал на неподконтрольную территорию на Донбассе

Четверг, 17 декабря 2020, 17:42

Украинской стороне вернули тело военнослужащего, который при неустановленных обстоятельствах попал на неподконтрольную территорию на Донбассе.

Источник: Сообщение украинской делегации для участия в ТКГ

Дословно: "Благодаря соответствующим действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, 14.12.20, по неустановленным обстоятельствам попал на временно подконтрольную территорию".

Детали: В сообщении сказано, что причину смерти военнослужащего установит следствие.

Передача состоялась с помощью группы "Эвакуация 200".

Предыстория:

  • Согласно утреннему сообщению штаба ООС, 16 декабря российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС


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