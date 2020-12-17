Украине выдали тело бойца, который попал на неподконтрольную территорию на Донбассе
Четверг, 17 декабря 2020, 17:42
Украинской стороне вернули тело военнослужащего, который при неустановленных обстоятельствах попал на неподконтрольную территорию на Донбассе.
Источник: Сообщение украинской делегации для участия в ТКГ
Дословно: "Благодаря соответствующим действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, 14.12.20, по неустановленным обстоятельствам попал на временно подконтрольную территорию".
Детали: В сообщении сказано, что причину смерти военнослужащего установит следствие.
Передача состоялась с помощью группы "Эвакуация 200".
Предыстория:
- Согласно утреннему сообщению штаба ООС, 16 декабря российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда