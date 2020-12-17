Росія задля пропаганди "клонувала" українське військове радіо – Міноборони

Міністерство оборони попереджає, що у мережі доступний для звантаження фейковий додаток "Армія FM онлайн" для прослуховування нібито armyfm.com.ua, першого в Україні військового радіо.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: У відомстві зазначають, що додаток є одним з проявів інформаційно-психологічних операцій Росії – а допомогою фейкового радіо ворог намагається вплинути на українських військових.

Дослівно: Так, у листопаді в місті Щастя Луганської області на частоті близькій до "Армії ФМ" почало транслюватися радіо РФ "Комбат ФМ". Тепер з’явився псевдододаток "Армія FM онлайн", який жодного стосунку до "Першого українського військового радіо" не має та транслює ворожу пропагандистську музику.

Окремо прослідковується активність провокаційного характеру в чаті додатку для військовослужбовців "Джура", де анонімними особами поширюється, приміром, інформація про зменшення грошового забезпечення для військових, погіршення якості харчування тощо".

Нагадаємо: 1 березня 2016 року розпочало роботу військове радіо "Армія FM".