Россия для пропаганды "клонировала" украинское военное радио – Минобороны

Министерство обороны предупреждает, что в сети доступен для скачивания фейковый приложение "Армия FM онлайн" для прослушивания якобы armyfm.com.ua, первого в Украине военного радио.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: В ведомстве отмечают, что приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций России - а помощью фейковых радио враг пытается повлиять на украинских военных.

Дословно: Да, в ноябре в городе Счастье Луганской области на частоте близкой к "Армии ФМ" начало транслироваться радио РФ "Комбат ФМ". Теперь появился псевдоприложение "Армия FM онлайн", который никакого отношения к "Первого украинского военного радио" не имеет и транслирует враждебную пропагандистскую музыку.

Отдельно, прослеживается активность провокационного характера в чате приложения для военнослужащих "Джура", где анонимными лицами распространяется, например, информация об уменьшении денежного обеспечения для военных, ухудшение качества питания и т.д.".

Напомним: 1 марта 2016 начало работу военное радио "Армия FM".